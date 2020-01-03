03.01.2020 - 14:46 | | Ä°STANBUL (AA)
BeÅŸiktaÅŸ Antalya'ya uçtu
Siyah-beyazlÄ± kafile, hazÄ±rlÄ±k kampÄ± iÃ§in Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndan saat 14.10'da kalkan tarifeli uÃ§akla Antalya'ya hareket etti.Â
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SÃ¼per Lig'de sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na Antalya'da baÅŸlayacak BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±, bu kente gitti. Siyah-beyazlÄ± kafile, Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndan saat 14.10'da kalkan tarifeli uÃ§akla Antalya'ya hareket etti.Â
BeÅŸiktaÅŸ, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± 10 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ne kadar Serik ilÃ§esine baÄŸlÄ± Belek Turizm Merkezi'nde sÃ¼rdÃ¼recek.
Siyah-beyazlÄ±larÄ±n Antalya kampÄ±ndaki iki hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:
8 Ocak Ã‡arÅŸamba:
17.00 BeÅŸiktaÅŸ-Mezokovesd Zsory (Macaristan)
10 Ocak Cuma:
16.30 BeÅŸiktaÅŸ-AltÄ±nordu
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