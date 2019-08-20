Beşiktaş Aras Özbiliz'in sözleşmesini feshediyor

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde sözleşmesi uzatılan Aras Özbiliz'in bu hafta içerisinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi bekleniyor.

Sözleşmesi uzatılmıştı...

2016/17 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Aras Özbiliz geçen sezonu Willem'da kiralık olarak geçirdi ve 17 maçta 2 gol, 2 asist kaydetti.

Sağ kanat pozisyonunda görev alan 29 yaşındaki futbolcu ile Siyah-Beyazlılar, 4 Haziran 2019'da sözleşme uzatmıştı. (Ajansspor)