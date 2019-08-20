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20.08.2019 - 09:27

Beşiktaş Aras Özbiliz'in sözleşmesini feshediyor

Beşiktaş'ta iç transferde son dakika gelişmesi yaşandı.

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde sözleşmesi uzatılan Aras Özbiliz'in bu hafta içerisinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi bekleniyor.

Sözleşmesi uzatılmıştı...

2016/17 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Aras Özbiliz geçen sezonu Willem'da kiralık olarak geçirdi ve 17 maçta 2 gol, 2 asist kaydetti.

Sağ kanat pozisyonunda görev alan 29 yaşındaki futbolcu ile Siyah-Beyazlılar, 4 Haziran 2019'da sözleşme uzatmıştı. (Ajansspor)

Beşiktaş Aras Özbilizin sözleşmesini feshediyor

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