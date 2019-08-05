Beşiktaş, Avusturya kampını gol atamadan tamamladı

Kondisyon ve kuvvetlenme çalışmalarının ön planda olduğu ilk kamp döneminden sonra, taktik programın yoğun olduğu Avusturya kampında 4 hazırlık maçı yapan siyah beyazlıların en büyük sorununun gol atmak olduğu çok net ortaya çıktı.



Riva kampında Pendikspor ve Kocaelispor ile oynadığı iki maçta 9 gol atan Beşiktaş, Avusturya'da daha güçlü rakiplerle oynadığı hazırlık maçlarını ise boş geçti.Eibar, Larisa,Udinese ve Brescia ile oynanan dört hazırlık maçında gol atamamanın yanı sıra pozisyona girme sorunu da önemli bir detaydı.

Gol sorunun en büyük sebebi hiç şüphesiz Burak Yılmaz'ın, sezonun ilk günü olan 8 Temmuz'da stres kırığını önlemek amacıyla yaptırdığı ameliyattı. Bu ameliyat yüzünden hazırlık maçlarında oynamayan, oynadığı ilk maçta da sakatlanan Burak'ın yerine sahaya çıkan Güven ve Umut, Avusturya'daki maçlarda gol atma başarısı gösteremedi ve performans olarak bir hayli yetersiz kaldı.



FUTBOLCULAR ABDULLAH AVCI'NIN SİSTEMİNE ALIŞMA SÜRECİNDE

Siyah beyazlıların hazırlık maçlarında yaşadığı gol sorununun bir diğer sebebi de yeni sistem.

Abdullah Avcı'nın sabır gerektiren,bol paslaşmalı ve defans arasına sürpriz kaçışlar içeren oyun sistemine, futbolcuların hala alışma sürecinde olduğunu unutmamak gerekir.Özellikle orta sahada oynayan iki futbolcu ile hücum hattındaki skorerlerin, Avcı'nın isteklerini yerine getirme konusundaki sıkıntıları, az pozisyona girilmesinin baş sebebi. Şenol Güneş döneminde topu sürekli kanatlara atarak orta yapmaya ve uzun top oynamaya alışmış futbolcuların (her ne kadar iyi niyetli ve hırslı olsalar da) hem sabırlı hem hızlı hem de isabetli paslaşma oyununa alışmaları biraz daha sürecek gibi.



ORTA SAHADA OLMAZSA OLMAZ FUTBOLCULAR LJAJİC VE DORUKHAN

Tabi burada Beşiktaş'ın kadro derinliği uzun lig maratonu, Türkiye Kupası ve Uefa Avrupa Liginde 3 kulvarda yapacağı mücadele açısından da soru işaretleri doğuruyor.



Buna en basit örnek te sistemin en kilit 2 futbolcusu olan Dorukhan ve Ljajic'in yaşadığı sakatlık. Dorukhan ve Ljajic'in yerlerine oynayan Medel ,Muhayer ve Oğuzhan'ın tamamen farklı futbol karakterinde olması, saha içi yaratıcılığın azalmasına yol açtığı gibi Avcı'nın en sevdiği stil olan araya pas atma yüzdesini de neredeyse sıfıra indiriyor.

Ve; Beşiktaş'ın transfer politikasına da bakıldığında,(Burak'ın sakatlığından dolayı yapılacak santrafor transferi haricinde) sol stoper ve sol bek alınacağı düşünülürse, Ljajic'i yedekleyecek bir 10 numara transferinin yapılmaması (olası uzun süreli sakatlıklarda) sıkıntı yaratacak gibi duruyor. Aynı şekilde sağ önde 3 oyuncunun olmasına rağmen gerçek mevkisi sol açık olan bir futbolcunun kadroda olmayışı da Beşiktaş için büyük handikap.

GENÇ FUTBOLCULAR KAMPTA SEVİYE ATLAYAMADI

Geçen sezon Trabzonspor'un genç futbolculara verdiği şans ve oynadığı güzel futbol Beşiktaş yönetimini de etkilemiş gibi görünüyor.

Takım maliyetinin bir hayli azaltılacağı düşünüldüğünde, kadroyu genç futbolcularla takviye etmek olumlu karşılanabilir. Ancak Pendikspor ve Kocaelispor gibi nispeten zayıf takımlar karşısında şov yapıp 7 gol atan genç futbolcular, Beşiktaş'ın dengi olan rakipler karşısında buldukları şansı pek iyi değerlendiremedi. Abdullah Avcı'nın, ilk iki maçın son bölümünde, son iki maçın da büyük bölümünde şans verdiği genç futbolcular antrenmanlardaki hırslarını ve istekli davranışlarını maçlarda pek gösteremediler.



EN AZ BEŞ TRANSFER ŞART GÖRÜNÜYOR

Sonuç olarak Abdullah Avcı'nın elinde 31 futbolcu bulunsa da onbir oynatabileceği futbolcu sayısı 13-14 civarında ve bu sayı 3 kulvarı birden kaldırmak için oldukça az görünüyor.



Gençler takviyeli geniş kadronun içinde, sonucu değiştirecek futbolcu sayısının yok denecek kadar az olması Beşiktaş için sıkıntı yaratabilir. Güven Yalçın geçen sezonun yıldızı olsa da, kenardan içeri kat etmeyi daha çok seven bir tarzı olduğu için, hazırlık maçlarında tek santrafor oynama konusunda yetersiz kaldı. Umut Nayır ise olağanüstü bir değişim göstermez ise Beşiktaş'ta yedek olmaktan kurtulamayacak bir görüntü çizdi. Adem Ljajic'in oynamadığı iki maçta ise yerine görev yapan Muhayer, şu an için Beşiktaş'ın yükünü kaldıracak bir görüntü vermedi. Yönetimin ve taraftarın iyi oynamasını en çok beklediği futbolcu olan Oğuzhan Özyakup ise Abdullah Avcı tarafından 6 numarada değerlendirildiği için Ljajic'in bölgesinde büyük bir boşluk doğdu.

Bu yüzden; alınması kesin olan sol stoper ve sol bekin yanı sıra Burak Yılmaz'ın yedeği olacak (sağlam olsa bile) bir santrafor ve yine Adem Ljajic'in yükünü hafifletecek bir 10 numara şart görünüyor. Hatta skor da üretebilen bir sol açık transferi de şartların oluşması halinde mutlaka yapılması gereken bir ihtiyaç durumunda.



Ayrıca; Atiba, Roco, Dorukhan, Ljajic, Gökhan Gönül, Medel ve Burak'ın ardından Necip Uysal da sakatlar kervanına katıldı. Sakatlıklar da Avcı'nın taktik çalışmalarını olumsuz etkiledi.