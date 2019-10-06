Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

Müsabakada Beşiktaş'ın gollerini 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 69. dakikada Diaby atı.



Bu sonuçla Kartal puanını 8'e yükseltti ve 14. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 14 puanla liderliğini sürdürdü.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens, Oğuzhan, Ljajic, N'Koudou, Burak

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Nskala, Tzavellas, Welliton, Baiano, Ceyhun, Siopis, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse

İlk yarıdan önemli anlar

17. dakikada Oğuzhan Özyakup'un kendi ceza sahası içinde geri pasında araya giren Bammou altı pasın sol çaprazında topla buluştu, kalesini terk eden Karius pozisyonun büyümesini engelledi.

35. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Beşiktaş savunmasının yaptığı hata sonrasında Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

36. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Hutchinson topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

38. dakikada N'Koudou'nun ceza sahası sol çaprazından savunmanın arkasına attığı topla buluşan Hutchinson'un vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçtan notlar

Süper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta 16:30'da başlayan mücadelede Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Samet Çiçek üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde hafta ortasında Wolverhampton ile oynanan maçın 11'inden 5 değişikliğe gitti. Avcı, Wolves maçında 11'de sahaya sürdüğü Necip, Douglas, Rebocho, Elneny ve Burak'ın yerine Alanyaspor maçında Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz'a şans verdi.

Kaleyi Karius'a emanet eden Avcı, savunma dörtlüsünü Dorukhan, Vida, Ruiz ve Caner'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Atiba'yı 11'e koyan Avcı; hücumda Lens, Oğuzhan, Ljajic ve N'Koudou'yu oynattı. Avcı'nın gol yollarındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

DORUKHAN SAĞ BEKE

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, Alanyaspor karşısında Dorukhan'ı sağ bekte görevlendirdi. Wolverhampton mücadelesinde sakatlanan ve tedavisi devam eden Gökhan Gönül'ün forma giyemediği mücadele Avcı'nın tercihi Dorukhan oldu. Diğer bir sağ bek oyuncusu Douglas ise yedek kulübesinde yer aldı.

RUİZ 3 MAÇ ARADAN SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slovan Bratislava ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan İspanyol stoper Victor Ruiz, Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte formasına kavuştu. Victor Ruiz, yaşadığı sakatlık sebebiyle ligde Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton mücadelelerinde forma giyememişti. İspanyol savunmacı 3 maçlık aranın ardından formasına kavuşmuş oldu.

N'KOUDOU VE DİABY DE KADROYA DÖNDÜ

Beşiktaş'ta Wolverhampton mücadelesinde forma giyemeyen N'Koudou ve Diaby, Alanyaspor maçında kadroya tekrardan döndü. Wolverhampton maçı öncesinde şiddetli migren ağrısı yaşadığı için son anda kadrodan çıkartılan N'Koudou ilk 11'de forma şansı buldu. Yine aynı maç öncesinde bulantı ve kusma şikayetleri sebebiyle kadroda yer almayan Diaby ise yedek kulübesinde yer aldı.

TRİBÜNDE ÖZEL MİSAFİRLER

Siyah-beyazlı ekibin Alanyaspor'u konuk ettiği mücadelede tribünlerde özel misafirler yer aldı. 26 Eylül'de 5.8 Silivri Merkez üssünde yaşanan deprem sırasında, engelli arkadaşlarını okuldan çıkartan Alya Revne Çelik ve Berat Yalçın ile depremden kaçarken yardım ettikleri engelli arkadaşları Ecrin Başkaya mücadeleyi tribünden takip ettiler.

Galatasaray uyarısı

Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesi öncesinde stadyum hoparlöründen taraftara uyarı yapıldı. Galatasaray maçında ceza alınmaması için tribünlerden küfür edilmemesi istendi.

Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ta tribünlere derbi uyarısı yapıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala yapılan anonsta taraftarların küfürlü tezahüratta bulunulmaması istenirken, “9. hafta oynanacak olan Galatasaray maçı öncesinde ceza almamamız için tribünlerden küfürlü tezahürat yapılmamasını rica ederiz” ifadeleri kullanıldı. 8. haftada Ankaragücü deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta ise taraftarı önünde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. (İHA)



