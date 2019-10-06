Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ

Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

SAKAT: Yok

CEZALI: Elneny

AYTEMİZ ALANYASPOR

Jose Marafona, Fabrice N'Sakala, Welinton, Steven Caulker, Baiano, Manolis Siopis, Ceyhun Gülselam, Junior Fernandes, Tasos Bakasetas, Efecan Karaca, Papiss Cisse

SAKAT: Lokman Gör, Juanfran, Salih Uçan

BEŞİKTAŞ - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Hakem Arda Kardeşler tarafından yönetilecek olan Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı, saat 16.30’da başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Isınma ve koşu çalışması ile başlayan idmanın, pas ve top kapma çalışması ile devam ettiği bildirildi. Taktik programının yer aldığı çalışmalar ile süren antrenmanın tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdiği kaydedildi.

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik, "Kura hayırlı olsun. İnegölspor ile eşleştik. Alt liglerde oynarken birçok kez karşılaşmamız oldu. Her iki takıma da başarılar dilerim. Kupada hedef, sonuna kadar gitmek" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor ile karşı karşıya gelecek olan Aytemiz Alanyaspor'da futbol şube sorumlusu Fahri Özçelik, kura çekimi sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçında puan almak istediklerini söyleyen Fahri Özçelik, "Lige iyi başladık. İyi puanlar topladık. Şu anda liderliğimizi devam ettiriyoruz. Bu hafta da Beşiktaş'la maçımız var. Beşiktaş ne kadar sıkıntıları olsa da Beşiktaş'tır. Oraya puan için gideceğiz. Zor maç olacak ama zaten ligde kolay maç yok" ifadelerini kullandı.

"BU SENE İLK 5'İN İÇİNDE YER ALMAK İSTİYORUZ"

Ligdeki iyi başlangıcın ardından hedeflerinin ilk 5 olduğunu açıklayan Özçelik, "Başlangıçlar önemlidir. Başlangıcı da çok iyi yaptığımız için bu sene ilk 5'in içinde olmak istiyoruz. Hedeflerimizde bu var. Avrupa'yı da hedefliyoruz. Planlanan düzeyde de gidiyoruz. Önümüzde ne kadar zor maçlar olursa olsun, dediğim gibi ilk 5'in içinde yer almayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.