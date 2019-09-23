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Haberler FutbolBeşiktaş - Başakşehir (CANLI)
23.09.2019 - 18:19 |

Beşiktaş - Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken maçında Beşiktaş evinde Başakşehir'i konuk ediyor.

Beşiktaş - Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'in 5. hafta maçında Beşiktaş, Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadele saat 20.00'da başladı

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR: 0-0

*İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Dorukhan, Atiba, Diaby, Ljajic, N'koudou, Burak

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli

Burak ilk kez
Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, bu sezon ligde ilk kez şans bulacak.

Beşiktaş - Başakşehir (CANLI)

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