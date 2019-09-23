23.09.2019 - 18:19 |
Beşiktaş - Başakşehir (CANLI)
Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken maçında Beşiktaş evinde Başakşehir'i konuk ediyor.
Süper Lig'in 5. hafta maçında Beşiktaş, Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadele saat 20.00'da başladı
BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR: 0-0
*İlk yarı oynanıyor
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Dorukhan, Atiba, Diaby, Ljajic, N'koudou, Burak
Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli
Burak ilk kez
Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, bu sezon ligde ilk kez şans bulacak.