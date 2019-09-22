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22.09.2019 - 19:41 |

Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 5. haftanın en önemli maçları arasında yer alan Beşiktaş Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ligde ilk 4 haftaya istediği başlayamayan iki şampiyonluk adayının mücadelesine sahne olacak zorlu maçla ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 5. hafta Beşiktaş Başakşehir maçıyla kapanıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu maç öncesi futbolseverler Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Başakşehir maçı 23 Eylül Pazartesi saat 20:00'de oynanacak ve mücadele beIN Sports HD1'den yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Douglas, Necip, Atiba, Caner, Diaby, Oğuzhan, Dorukhan Toköz, Nkodou, Llajic, Umut Nayir

Başakşehir: Mert Günok, Caçaria, Epruanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli

Mustafa Kaplan: "Pozisyon vermedik ama biz de pozisyon üretemedik"
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