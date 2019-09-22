Süper Lig'de 5. hafta Beşiktaş Başakşehir maçıyla kapanıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu maç öncesi futbolseverler Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...



BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş Başakşehir maçı 23 Eylül Pazartesi saat 20:00'de oynanacak ve mücadele beIN Sports HD1'den yayınlanacak.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Beşiktaş: Karius, Douglas, Necip, Atiba, Caner, Diaby, Oğuzhan, Dorukhan Toköz, Nkodou, Llajic, Umut Nayir



Başakşehir: Mert Günok, Caçaria, Epruanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli