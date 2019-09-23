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23.09.2019 - 18:19 |

Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 5. hafta bu akşam oynanacak iki mücadeleyle sona erecek. Şampiyonluk adayı iki takımın karşılaşmasına sahne olacak Beşiktaş Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Peki futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Başakşehir maçı heyecanlı bekleyiş başladı. Ligde istediği gibi başlangıç yapamayan iki takım da mutlak 3 puan peşinde. İşte gözlerin çevrildiği Beşiktaş Başakşehir maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Başakşehir maçı 23 Eylül Pazartesi saat 20:00'de oynanacak ve mücadele beIN Sports HD1'den yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Douglas, Necip, Atiba, Caner, Diaby, Oğuzhan, Dorukhan Toköz, Nkodou, Llajic, Umut Nayir

Başakşehir: Mert Günok, Caçaria, Epruanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli

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