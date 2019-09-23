Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Başakşehir maçı heyecanlı bekleyiş başladı. Ligde istediği gibi başlangıç yapamayan iki takım da mutlak 3 puan peşinde. İşte gözlerin çevrildiği Beşiktaş Başakşehir maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...



BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Başakşehir maçı 23 Eylül Pazartesi saat 20:00'de oynanacak ve mücadele beIN Sports HD1'den yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Douglas, Necip, Atiba, Caner, Diaby, Oğuzhan, Dorukhan Toköz, Nkodou, Llajic, Umut Nayir

Başakşehir: Mert Günok, Caçaria, Epruanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli