Beşiktaş - Başakşehir maçının hakemi Suat Arslanboğa

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

20 Eylül Cuma:

20.30 Göztepe-Konyaspor: Özgür Yankaya

21 Eylül Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Koray Gençerler

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: Serkan Tokat

16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

20 Eylül Cuma:

19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: Mert Güzenge

21 Eylül Cumartesi:

14.00 Ümraniyespor-Boluspor: Caner Ak

16.30 Altay-Keçiörengücü: Alper Çetin

16.30 Osmanlıspor-Altınordu: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor: Özgüç Türkalp

22 Eylül Pazar:

14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka

16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Akhisarspor-Hatayspor: Erkan Özdamar