Beşiktaş - Başakşehir maçının hakemi Suat Arslanboğa
Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20 Eylül Cuma:
20.30 Göztepe-Konyaspor: Özgür Yankaya
21 Eylül Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Koray Gençerler
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: Serkan Tokat
16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa
TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
20 Eylül Cuma:
19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: Mert Güzenge
21 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor-Boluspor: Caner Ak
16.30 Altay-Keçiörengücü: Alper Çetin
16.30 Osmanlıspor-Altınordu: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor-Bursaspor: Özgüç Türkalp
22 Eylül Pazar:
14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka
16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Akhisarspor-Hatayspor: Erkan Özdamar