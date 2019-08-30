Beşiktaş, Başaşehir ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki ralipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi. Beşiktaş, Başakşehir, ve Trabzonspor'un ülkemizi temsil edeceği kura çekilişinde Beşiktaş, 1. torbadan, Başakşehir, 3. torbadan ve Trabzonspor 4. torbadan kuraya katıldı.

Beşiktaş'ın 1. torbadan katıldığı kuralarda temsilcimiz K grubunda yer alırken Trabzonspor C ve Başakeşhir J grubunda yer aldı.

Beşiktaş'ın K grubundaki rakipleri: Braga, Volwerhampton, ve Slovan Bratislava olurken

Başakşehir'in rakipleri; Roma, Mönchengladbach, ve Wolfsberger oldu.

Trabzonspor'un ise rakipleri Basel, Krasnodar, ve Getafe oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi grupları

İşte gruplar:

A Grubu: Sevilla (İspanya), APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Karabağ (Azerbaycan), Dudelange (Lüksemburg)

B Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Malmö (İsveç), Lugano (İsviçre)

C Grubu: Basel (İsviçre), Krasnodar (Rusya), Getafe (İspanya), Trabzonspor (Türkiye)

D Grubu: Sporting Lizbon (Portekiz), PSV Eindhoven (Hollanda), Rosenborg (Norveç), LASK (Avusturya)

E Grubu: Lazio (İtalya), Celtic (İskoçya), Rennes (Fransa), CFR Cluj (Romanya)

F Grubu: Arsenal (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Standard Liege (Belçika), Vitoria (Portekiz)

G Grubu: Porto (Portekiz), Young Boys (İsviçre), Feyenoord (Hollanda), Rangers (İskoçya)

H Grubu: CSKA Moskova (Rusya), Ludogorets (Bulgaristan), Espanyol (İspanya), Ferencvaros (Macaristan)

I Grubu: Wolfsburg (Almanya), Gent (Belçika), Saint-Etienne (Fransa), Olexandriya (Ukrayna)

J Grubu: Roma (İtalya), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Medipol Başakşehir (Türkiye), Wolfsberger (Avusturya)

K Grubu: Beşiktaş (Türkiye), Braga (Portekiz), Wolverhampton Wanderers (İngiltere), Slovan Bratislava (Slovakya)