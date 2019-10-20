Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama!

Beşiktaş Kulübü'nün 34. başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

"Divana, başkanına, çalışan arkadaşlara, emniyet görevlilerine, taraftara, yakınlarıma, aile dostlarıma herkese çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş yeni bir ufka, yeni bir döneme açılmıştır. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş'ı her an yukarı taşımak olan bir süreç geçireceğiz. Önümüz aydınlık, önümüz parlak. Söz veriyoruz, Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet."

"Zor günlerimiz olacak. Zor günlerin yanında güzel günlerimiz olacak. Beraber yaşamaya hazır mısınız arkadaşlar? Yarın sabahtan itibaren çok güzel şeyler yapmak için göreve başlıyoruz"

"Arkadaşlarıma valizlerini hazırlayın çocuklarınızı koklayın uzun bir süre çalışacağız. Bindirilmiş kıtaların bir şeye yaramayacağını bugünkü genel kurul ispatladı. Bana oy veren vermeyen benim için Beşiktaşlıdır. Bundan sonra herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş için mücadele edeceğiz"

"Ocak ayına kadar Abdullah Avcı ile..."

"Ocak ayına kadar Abdullah Avcı ile tartışmasız devam edeceğim. Eğer bir sorun olursa, Abdullah Avcı hocam zaten gereğini yapabilecek kalitede ve değerde bir hocamız. Kendisinin yapacağı değerlendirmeler olacaktır, ona da hak hukuk tanımalıyız."