Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın teknesini çaldılar

Temmuz ayında gündeme getirdiği Bodrum'daki tekne soygunlarının son mağdurunun, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olduğunu öğrendim. Jet ski'lerle gelip koylardan ve marinalardan çaldıkları lüks tekneleri, insan kaçakçılığı için kullanan çete üyeleri, 10 gün önce de Bodrum'da Fikret Orman'ın teknesini çalmış

Fikret Başkan 'La Paradiso' adlı tek nesini demirlediği yerde göremeyince hemen jandarmaya başvurmuş. Başkanın teknesi bir Yunan adasında ortaya çıkmış. Jandarmanın soruşturması sonucu, insan kaçakçılarının tekneyi çaldığı, Yunan adasına göçmen götürdüğü ve sonra da tekneyi orada bırakıp kaçtıkları ortaya çıkmış. Bodrum'a getirilen teknesini teslim alan Orman derin bir 'oh' çekmiş. Geçmiş olsun Fikret Başkan...

Ünlü turizmci Sinan Vardar, çetenin kurbanı olunca jandarmaya başvurmuş ve yapılan araştırmada dokuz hırsızlık olayının yaşandığı ortaya çıkmıştı. Fikret Orman'ın ardından çetenin kaçırdığı tekne sayısı 10'a ulaşmış oldu. (SABAH)