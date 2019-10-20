Beşiktaş başkanlık seçimi canlı... Beşiktaş Başkanı kim oldu?
Beşiktaş Kulübü yeni başkanını seçiyor. Fikret Orman'ın istifasının ardından Beşiktaş Kulübü bugün aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanmasının ardından yeni başkanını ilan edecek. Taraftar heyecanlı ve kongreyi canlı takip etmek istiyor. Öte yandan başkan saat 17.00'de belli olacak ve "Beşiktaş Başkanı kim oldu?" sorusu da sık sık yöneltiliyor.
Beşiktaş Kulübünde tarihi günlerden biri... Bugün Serdar Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Takinoktay'dan biri Beşiktaş'ın yeni başkanı seçilecek. Kongre 10.30'da başladı. Taraftar kongrenin her gelişmesinde haberdar olmak isterken "Beşiktaş Başkanı kim oldu?" sorusuna da yanıt arıyor.
İşte adayların listeleri
SERDAL ADALI
Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu. Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora
AHMET NUR ÇEBİ
Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay. Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci
HÜRSER TEKİNOKTAY
Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu. Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu