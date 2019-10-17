Beşiktaş, Başkent'e 5 eksikle gidecek

Ligin ilk 7 haftasında sadece 2 galibiyet alarak 8 puan toplayan siyah-beyazlıların amacı, evinde kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Ankara deplasmanında da galip gelerek, iki maç üst üste kazanmak ve önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta oynanacak Galatasaray derbisine moralli çıkmak. Ancak; takımdaki sakat ve eksik futbolcuların durumu teknik direktör Abdullah Avcı'yı kadro konusunda hem sıkıntıya sokuyor hem de mecburi değişikliklere itiyor. Ankaragücü maçı öncesinde sakatlığı süren Dorukhan, Gökhan Gönül ve N'Koudou ile hafta içi tekrar sakatlanan Victor Ruiz forma giymeyeceği kesin olan 4 futbolcu. Alanyaspor maçında sakatlandıktan sonra 2 haftadır idmanlara çıkmayan Oğuzhan Özyakup'un da riske edilmesi düşünülmüyor ama deneyimli futbolcu, son iki idmana çıkar ve kendisini hazır hissederse maç kadrosuna dahil edilecek.

STOPERDE YENİDEN NECİP-VİDA İKİLİSİ

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Ruiz'in sakatlanması sonrası stoperde yeniden Vida-Necip ikilisine dönmesi bekleniyor. Düşük bir ihtimal de olsa Roco'nun Vida'nın partneri olması da söz konusu. Wolverhampton maçında sakatlandıktan sonra henüz ağrıları geçmeyen Gökhan Gönül'ün yerine siyah-beyazlılarda Douglas oynayacak. Sol bekte ise Caner, Avcı'nın tercih edeceği defans dörtlüsünde yer alacak. Orta sahada Dorukhan'ın ameliyatı sonrası 8 numara alternatifi olarak elinde sadece Oğuzhan kalan Avcı'nın, milli oyuncunun da sakatlanması ve tam hazır olmaması sonrası Atiba-Elneny ikilisini oynatması yüksek ihtimal. Ancak; bu ikilinin tamamen defansif olması Ljajic'in geriye çekilerek Atiba ile orta sahada oynamasını da olasılıklar arasına sokuyor. Sağ kanatta Lens'e görev verecek olan Avcı'nın 10 numarada Diaby'i 11'e yazması beklenen kadro değişiklikleri arasında olacak. Tecrübeli teknik adam, orta sahada Atiba-Elneny'i oynatması halinde ise Ljajic'i sol açıkta görevlendirecek. Beşiktaş'ta 5 futbolcunun eksik olması kulübeyi de bir hayli etkileyecek. Yedek kulübesinde defans oyuncusu olarak Roco, hücumcu olarak ise Orkan, Boyd, Güven ve Umut Nayir forma bekleyecek isimler olacak.

Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısındaki tahmini 11'i şöyle: Karius, Douglas, Necip (Roco), Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, Burak.