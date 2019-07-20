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20.07.2019 - 09:24| Fanatik

Beşiktaş, Bayern Münih'in genç yıldızı Mert Yılmaz'ın peşinde!

Sol bek için Bojan Nastic’le görüşen Siyah- Beyazlılar, sağ bekte ise Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’in genç takımında forma giyen 20 yaşındaki Mert Yılmaz’ın peşinde.

Beşiktaş, Bayern Münih'in genç yıldızı Mert Yılmaz'ın peşinde!

20 yaşındaki futbolcu için uzun süredir çalışmalarını sürdüren ve genç oyuncuyla anlaşan Kara Kartal’ın, bu transferi de düşük maliyetle bitirmek için Bayern Münih’le görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

Borussia Berlin’in alt yapısından çıkan ve ardından RB Leipzig’in alt yapısına transfer olan Mert, bu kulübün genç takımlarında oynamasının ardından Bayern Münih’in ikinci takımına katılmıştı.

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