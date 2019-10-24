BeÅŸiktaÅŸ - Braga canlÄ± bahis heyecanÄ± Misli.com'da

BeÅŸiktaÅŸ UEFA Avrupa Ligi K Grubuâ€™ndaki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda Braga ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Misli.comâ€™dan yapacaÄŸÄ±nÄ±z canlÄ± bahis seÃ§enekleriyle temsilcimizin mÃ¼cadelesinin heyecanÄ±na ortak olabileceksiniz.

Grupta henÃ¼z puanÄ± bulunmayan BeÅŸiktaÅŸ bir yandan da sakatlÄ±klarla boÄŸuÅŸuyor. AnkaragÃ¼cÃ¼ mÃ¼cadelesini tamamlayamayan kaptan Burak YÄ±lmaz, Braga ve Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda forma giyemeyecek. Burak YÄ±lmazâ€™a ek olarak Dorukhan, Douglas, Ruiz, Diaby, Nâ€™Koudouâ€™nun da sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunuyor. GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼lâ€™Ã¼n durumu ise maÃ§ saatinde belli olacak. BeÅŸiktaÅŸâ€™a oturtmak istediÄŸi yeni oyun anlayÄ±ÅŸÄ± sakatlÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden geciken teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± da bu durumdan dert yandÄ±. TecrÃ¼beli hoca kÄ±sÄ±tlÄ± kadrosu ile gruptaki ÅŸansÄ±nÄ± devam ettirme niyetinde.

3 puanla baÅŸlayan Braga, son maÃ§ta Slovan Bratislava karÅŸÄ±sÄ±nda da Ã§ok Ã¶nemli bir avantaj yakalamak Ã¼zereyken son dakikalarda kendi kalelerine attÄ±klarÄ± golle 2-2 biten maÃ§ta rakibe 1 puanÄ± hediye etiler. Raul Silva, Tormena, Tiago Sa ve Wallace sakatlÄ±klarÄ± nedeniyle forma giyemeyecek isimler.

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Ã–NEMLÄ° Ä°STATÄ°STÄ°KLER

Evinde Portekiz takÄ±mlarÄ±yla 6 kere karÅŸÄ±laÅŸan BeÅŸiktaÅŸ bu maÃ§larÄ±n hiÃ§birinde galip gelemedi.

Bu sezon ÅŸu ana kadar 10 resmi maÃ§a Ã§Ä±kan BeÅŸiktaÅŸ bu karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n 2 tanesinde galip gelebildi.

Bragaâ€™nÄ±n bu sezon ligde ve Avrupa kupalarÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 13 maÃ§Ä±n 10â€™unun ilk yarÄ±sÄ±nda gol oldu.

Braga bu sezon Avrupa Ligiâ€™nde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± elemeler dahil 6 maÃ§Ä±n tÃ¼mÃ¼nde gol buldu

KÄ°M NE OYNUYOR?

Temsilcimiz BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n Avrupa Ligiâ€™nde Ã§Ä±kacaÄŸÄ± kritik mÃ¼cadeleye Misli.comâ€™dan tek maÃ§ ve canlÄ± bahis seÃ§enekleriyle bahis yapabileceksiniz. Misli.com Ã¼yelerinin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Bragaâ€™dan yana tercihte bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. KarÅŸÄ±laÅŸmaya bahisÂ yapan Ã¼yelerin %36â€™sÄ± Portekiz ekibinin kazanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken %18â€™lik kesim de Bragaâ€™nÄ±n evine puanla dÃ¶neceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde.

ERTAN SÃœZGÃœNâ€™ÃœN TERCÄ°HÄ° NE?

BeÅŸiktaÅŸ, eksik de olsa oynadÄ±ÄŸÄ± futbolla gÃ¼ven vermese de baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi camiaya ve tribÃ¼nlere yeni bir hava getirebilir. Temsilcimiz taraftar desteÄŸiyle skor Ã¼retecektir. Bragaâ€™da da hÄ±zlÄ± ve teknik kapasitesi yÃ¼ksek Ã¶nemli silahlar var. Ä°ki takÄ±mdan da gol bekliyorum.