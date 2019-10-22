UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş sahasında Portekiz ekibi Braga'yı ağırlıyor. 2'de 0 çeken Kara Kartal rakibini seyircisi önünde yenmek sorunda... Yoksa gruptan çıkma ihtimali zora giriyor. Taraftar ise "Beşiktaş Braga maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Braga maçı 24 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINA İSPANYOL HAKEM

Avrupa Ligi K Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın İstanbul'da Portekiz ekibi Braga ile yapacağı karşılaşmayı ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernández yönetecek. Mücadelede Hernández'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raúl Cabañero yapacak. Maçın dördüncü hakemi José Luis Munuera Montero olacak.