Beşiktaş Braga maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş kendi evinde Braga'yı ağırlıyor. Maçın önemi bir hayli büyük... ilk iki maçtan mağlubiyetle ayrılan Kara Kartal bu maçı kazanmak istiyor. Taraftar ise maçın zamanını, başlama saatini ve kanalını araştırıyor.

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Braga maçı 24 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINA İSPANYOL HAKEM

Avrupa Ligi K Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın İstanbul'da Portekiz ekibi Braga ile yapacağı karşılaşmayı ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernández yönetecek. Mücadelede Hernández'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raúl Cabañero yapacak. Maçın dördüncü hakemi José Luis Munuera Montero olacak.

3 BÖLGEDE KRİZ

Ağrıları artan Atiba’nın da G.Saray maçı düşünülerek Braga karşısında dinlendirilme ihtimali bulunuyor. Braga karşısında Necip sağ bek oynarsa, stoperde Vida ve Roco şans bulacak. Rebocho sağ bekte görev alırsa Vida-Necip stoperde olacak. Oğuzhan ve Atiba’nın oynamaması durumunda Necip’in orta sahada Elneny’le birlikte görev alma olasılığı da yüksek. Bu arada Oğuzhan dün takımla çalıştı.