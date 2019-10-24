Beşiktaş Braga hangi kanalda canlı izlenecek? BJK maçı ne zaman saat kaçta? İşte ilk 11'ler...

Beşiktaş Braga maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 temsilcimizden biri olan Beşiktaş, K Grubu'ndaki ilk galibiyeti için güçlü Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlıyor. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen Beşiktaş Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte bu soruların cevapları ve ilk 11'ler...



BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Beşiktaş Braga maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19:55'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



İLK 11'LER



Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner Erkin, Tyler Boyd, Adem Ljajic, Güven Yalçın



Braga:Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno





