Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerUefa Avrupa LigiBeşiktaş Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Muhtemel ilk 11'ler..
24.10.2019 - 00:11 |

Beşiktaş Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Muhtemel ilk 11'ler..

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, K Grubu'ndaki 3. maçında bu akşam köklü Portekiz ekibi Braga'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi en çok merak edilen soruların cevaplarını derledik. Peki Beşiktaş Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Beşiktaş Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Muhtemel ilk 11'ler..

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Braga maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19:55'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Caner, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Llajic, Güven, Umut.

Braga: Esgaio, Viana, Santos, Sequeira; Fransergio, Palhinha, Horta, Ricardo Horta; Paulinho, Galeno

KARTAL HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3'üncü maçında Portekiz ekibi Braga'yı konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 18:00'de başladı. Isınma ve koşu ile start alan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Dorukhan, Gökhan Gönül, Douglas, Burak Yılmaz, Diaby idmanda yer almazken N'Koudou ile Ruiz takımdan ayrı koşu yaptı.

Milli halterci Ayşegül'e memleketinde coşkulu karşılama
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Slavia Prag - Barcelona: 1-2

Slavia Prag - Barcelona: 1-2

Milli halterci Ayşegül'e memleketinde coşkulu karşılama

Milli halterci Ayşegül'e memleketinde coşkulu karşılama

Başakşehir Wolfsberger maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir Wolfsberger maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Gerhard Struber: "Yarınki maç için hazırız"

Gerhard Struber: "Yarınki maç için hazırız"

Sıradaki Haber