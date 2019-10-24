Beşiktaş Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Muhtemel ilk 11'ler..
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, K Grubu'ndaki 3. maçında bu akşam köklü Portekiz ekibi Braga'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi en çok merak edilen soruların cevaplarını derledik. Peki Beşiktaş Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?
BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Braga maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19:55'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Caner, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Llajic, Güven, Umut.
Braga: Esgaio, Viana, Santos, Sequeira; Fransergio, Palhinha, Horta, Ricardo Horta; Paulinho, Galeno
KARTAL HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3'üncü maçında Portekiz ekibi Braga'yı konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 18:00'de başladı. Isınma ve koşu ile start alan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Dorukhan, Gökhan Gönül, Douglas, Burak Yılmaz, Diaby idmanda yer almazken N'Koudou ile Ruiz takımdan ayrı koşu yaptı.