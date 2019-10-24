Beşiktaş Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Muhtemel ilk 11'ler..

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Beşiktaş Braga maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19:55'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Caner, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Llajic, Güven, Umut.



Braga: Esgaio, Viana, Santos, Sequeira; Fransergio, Palhinha, Horta, Ricardo Horta; Paulinho, Galeno



KARTAL HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI



UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3'üncü maçında Portekiz ekibi Braga'yı konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 18:00'de başladı. Isınma ve koşu ile start alan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Dorukhan, Gökhan Gönül, Douglas, Burak Yılmaz, Diaby idmanda yer almazken N'Koudou ile Ruiz takımdan ayrı koşu yaptı.