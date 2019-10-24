24.10.2019 - 20:17 |
Beşiktaş Braga maçını şifresiz veren kanallar? BJK maçı beIN Sports canlı izleme linki
UEFA Avrupa Ligi'ndenki temsilcimiz Beşiktaş, sahası Vodafone Park'ta Portekiz ekibi Braga'yı konuk ediyor. Peki Beşiktaş Braga maçını hangi kanallar şifresiz canlı yayınlıyorlar? İşte Beşiktaş Braga maçını şifresiz veren kanallar listesi ve beIN Sports canlı izleme linki....
Beşiktaş Avupa Ligi'nde 3. maçına çıkıyor. Rakip bu sefer Portekiz temsilcisi Braga... Grupta son sırada bulunan Beşiktaş'ın kazanmaktan başka çaresi yok. Peki, Beşiktaş Braga maçı hangi kanalda canlı izleniyor?
BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR
Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.
BEIN SPORTS CANLI İZLEME LİNKİ