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27.11.2019 - 17:53 |

Beşiktaş, Bratislava hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında yarın Slovan Bratislava'yı konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Bratislava hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda geride kalan 4 maçta puan alamayan ve yarın taraftarı önünde Slovan Bratislava'yı konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Dorukhan, Douglas, Victor Ruiz ve Atiba katılmadı. 2 gündür ayağında ağrı bulunan genç oyuncu Kartal Kayra Yılmaz ise takımla birlikte çalıştı.
İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmada düz koşu ve ısınma hareketleri yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise Bratislava maçının taktiği üzerinde durdu.

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