Beşiktaş, Burak Bıyıktay'ı resmen açıkladı!

Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı'nda Burak Bıyıktay dönemi...

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yuvana Hoş Geldin Burak Bıyıktay. Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız’ın başantrenörlük görevine Burak Bıyıktay getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Burak Bıyıktay kimdir?

16 Kasım 1964 doğumlu olan Burak Bıyıktay, basketbola Eczacıbaşı’da başladıktan sonra 1983-1995 sezonları arasında Beşiktaşımızın formasını giydi. 1998-1999 sezonunda Oyak Renault’a aktif sporculuk kariyerini noktalayan Burak Bıyıktay, 2002-2003 sezonunda kulübümüzde yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. 2004-2005 sezonunun son bölümünde başantrenörlük görevini üstlenen Burak Bıyıktay, 2006-2008 yılları arasında Basketbol Şubemizde Genel Menajerlik görevini yürüttü. 2008-2009 sezonu ortasında tekrar başantrenör olarak takımımızın başına geçen Burak Bıyıktay, 2010-2011 sezonu ortasına kadar bu görevi yürüttü. Ardından 2011-2014 yılları arasında Aliağa Petkim’de görev alan deneyimli çalıştırıcı daha sonra; Yeşilgiresun Belediye, Türk Telekom ve Sakarya Basketbol’u çalıştırdı.