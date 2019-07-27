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27.07.2019 - 08:00| MİLLİYET

Beşiktaş, Collins için resmi teklifini yaptı!

Siyah-beyazlılar, Paderborn'da forma giyen Nijeryalı sol beki kiralık olarak renklerine bağlamak için düğmeye bastı.

Beşiktaş, Collins için resmi teklifini yaptı!

Sağ bek transferini Douglas’ı alarak çözen Beşiktaş Yönetimi, sol bek transferi için liste başına Jamilu Collins’i aldı. Paderborn forması giyen Nijeryalı oyuncuyu ya bonservisiyle ya da kiralık olarak renklerine bağlamak isteyen siyah-beyazlı kulüp resmi teklifini de yaptı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın da istediği Collins için resmi girişimlerini başlatan Beşiktaş Yönetimi, Caner Erkin ile rekabete girecek bir oyuncuyu kadrosuna dahil ederek savunmanın solunu güvence altına almayı planlıyor.

Paderborn kulübünden yanıt bekleyen Beşiktaş, stoper girişimlerini de sürdürüyor. Siyah - beyazlı yönetim, düşük bir ihtimal de olsa Stoke City’de oynayan Bruno Martins Indi’yi listesine aldı. Hollandalı stoper için birkaç gün içerisinde nabız yoklayacak olan yönetim, bu futbolcuyu kiralamaya çalışacak.

 

 

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