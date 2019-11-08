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08.11.2019 - 16:38 | | İSTANBUL (AA)

Beşiktaş, Denizli maçına döndü! Braga'da çalıştılar

Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Denizli maçına döndü! Braga'da çalıştılar

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi'nde dün yapılan Braga maçının ardından Portekiz'de kalan Beşiktaş, Denizlispor karşılaşmasının ilk antrenmanını Braga şehrinde gerçekleştirdi.

Hastalığı nedeniyle dünkü mücadelede takımının başında yer alamayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine idmanı yardımcı antrenörler yönetti.

Braga karşısında forma giyen oyuncular, antrenmanı yenilenme çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma egzersizlerinin ardından pas ve şut çalıştı.

Akşam saatlerinde İstanbul'a dönecek siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

 

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