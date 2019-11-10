Beşiktaş - Denizlispor: 1-0

Süper Lig'in 11. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

Müsabakada tek golü 70. dakikada oyuna sonradan giren N'Koudou kaydetti.

Bu sonuçla 18 puana ulaşan Beşiktaş 8. sırada yer aldı. Denizli ise 11 puanla 14. sırada kaldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Caner Erkin (Dk. 61 N'Koudou), Diaby (Dk. 87 Oğuzhan Özyakup), Ljajic (Dk. 75 Boyd), Burak Yılmaz

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Olcay Şahan, Sackey (Dk. 79 Mbamba), Aissati (Dk. 63 Sacko), Barrow (Dk. 72 Recep Niyaz), Rodallega

Gol: Dk. 70 N'Koudou (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 18 Caner Erkin, Dk. 83 Gökhan Gönül (Beşiktaş), Dk. 18 Barrow, Dk. 66 Sackey (Yukatel Denizlispor)

Maçtan dakikalar

16. dakikada ani gelişen Yukatel Denizlispor atağında Barrow'un soldan ortasında Ruiz meşin yuvarlağı ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Ceza sahasının birkaç metre gerisinde topla buluşan Sackey'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstte dışarı çıktı.

25. dakikada Rebocho, sol çizgiden topu ceza sahası dışına çıkardı. Elneny'nin uzak mesafeden ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

28. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rebocho'nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ljajic, ceza alanına girer girmez yerden sert vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

30. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ortasında, altıpas önünde topla buluşan Diaby bekletmeden şutunu çıkardı. Kaleci Stackhowiak, tek hamlede topu kontrol etti.

32. dakikada Rodallega'nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak Karius'ta kaldı.

35. dakikada Rodallega'nın ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Karius, güzel bir kurtarışla topun ağlarla buluşmasını engelledi.

44. dakikada Hutchinson'dan seken topu kontrol ederek ceza alanına soldan giren Burak Yılmaz'ın yerden sert şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

52. dakikadaki Yukatel Denizlispor atağında ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Barrow'un şutunda, Gökhan Gönül'den seken meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.

58. dakikada orta sahanın sağından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Ljajic'in çaprazdan sert şutunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı çeldi. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

69. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ taraftan Elneny'nin ortasında arka direkte Burak Yılmaz topu kontrol eder etmez şutunu çekti ancak kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ljajic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan N'Koudou, rakibini çalımladıktan sonra düzgün bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

83. dakikada Yukatel Denizlispor tehlikeli geldi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında yapılan orta Mustafa Yumlu'dan sekerek arka direğe açıldı. Gökhan Gönül araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

87. dakikada Burak Yılmaz'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Stackhowiak topu son anda kornere çeldi.

90 3. dakikada Recep Niyaz'ın soldan ortasına Rodallega'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

Mücadele siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Burak Yılmaz 2 maç sonra 11'de

Beşiktaş bu sezon ilk kez neredeyse tam kadro olarak sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Dorukhan dışında tam hazır olmayan Douglas, Denizlispor maçının kadrosuna alınmazken, bu futbolcuların dışındaki isimler oynayabilecek duruma geldi ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, ideal 11'ini sahaya sürebildi. Ankaragücü deplasmanında yaşadığı sakatlık sonrasında Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakan ve Antalyaspor maçının da son bölümünde forma giyebilen golcü oyuncu, Denizlispor maçıyla birlikte ilk 11'e döndü. Beşiktaş'ın Denizlispor maçı 11'i şu şekilde:

Karius - Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Rebocho - Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner - Burak Yılmaz.

CANER BU KEZ SAĞ AÇIKTA

Siyah beyazlılarda Caner Erkin, bu kez sağ açıkta görev yaptı. Süper Ligin 9uncu haftasında kazanılan Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Caner Erkin, Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakmıştı. Daha sonra UEFA Avrupa Liginde Braga karşısında sol bekte görev alan tecrübeli futbolcu, bu kez sağ açık mevkisinde görev yaptı.

AVCI KULÜBEYE DÖNDÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Denizlispor karşısında yedek kulübesindeki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta yaşadığı rahatsızlık nedeniyle, deplasmanda Braga ile oynanan maçta, kenardaki yerini alamayan Avcı, bu maçta görev yerine döndü. Avcı, zatürre başlangıcı sebebiyle Portekizde oynanan deplasmana gidememiş ve siyah beyazlı ekibin başında karşılaşmaya Recep Uçar çıkmıştı.

DIABYE PLAKET

Siyah beyazlılarda Yukatel Denizlispor maçı öncesinde Abdoulay Diabye plaket verildi. Beşiktaşın Aytemiz Alanyasporu 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden Diaby, siyah beyazlıların Vodafone Parktaki 200üncü golünü atmıştı. Denizlispor maçı öncesinde 28 yaşındaki golcüye plaket takdim edildi.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK UNUTULMADI

Beşiktaşın Denizlisporu konuk ettiği karşılaşma öncesinde Mustafa Kemal Atatürk de unutulmadı. İki takım oyuncuları maç öncesinde ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere Atatürkün fotoğrafı olan tişörtlerle çıktı. Ayrıca maç öncesinde stadyum hoparlörlerinde Atatürkün sevdiği Yemen Türküsü çalındı. Bu anlarda tribünlerde bulunan taraftarlar da telefon flaşlarıyla türküye eşlik etti.

Öte yandan iki takım oyuncuları maç seremonisinde de ısınmaya çıktıkları tişörtlerle çıktı. Beşiktaşlı futbolcular maç seremonisine ise Atamızı minnetle anıyoruz pankartıyla çıktı.