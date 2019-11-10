Beşiktaş - Denizlispor (CANLI)

Süper Lig'in 11. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele saat 19.00'da başladı.

BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR: 0-0

*İlk yarı oynanıyor



İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak

Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sacket, Aissati, Olcay Şahan, Barrow, Rodallega

Burak Yılmaz 2 maç sonra 11'de

Beşiktaş bu sezon ilk kez neredeyse tam kadro olarak sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Dorukhan dışında tam hazır olmayan Douglas, Denizlispor maçının kadrosuna alınmazken, bu futbolcuların dışındaki isimler oynayabilecek duruma geldi ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, ideal 11'ini sahaya sürebildi. Ankaragücü deplasmanında yaşadığı sakatlık sonrasında Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakan ve Antalyaspor maçının da son bölümünde forma giyebilen golcü oyuncu, Denizlispor maçıyla birlikte ilk 11'e döndü. Beşiktaş'ın Denizlispor maçı 11'i şu şekilde:

Karius - Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Rebocho - Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner - Burak Yılmaz.

CANER BU KEZ SAĞ AÇIKTA

Siyah beyazlılarda Caner Erkin, bu kez sağ açıkta görev yaptı. Süper Ligin 9uncu haftasında kazanılan Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Caner Erkin, Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakmıştı. Daha sonra UEFA Avrupa Liginde Braga karşısında sol bekte görev alan tecrübeli futbolcu, bu kez sağ açık mevkisinde görev yaptı.

AVCI KULÜBEYE DÖNDÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Denizlispor karşısında yedek kulübesindeki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta yaşadığı rahatsızlık nedeniyle, deplasmanda Braga ile oynanan maçta, kenardaki yerini alamayan Avcı, bu maçta görev yerine döndü. Avcı, zatürre başlangıcı sebebiyle Portekizde oynanan deplasmana gidememiş ve siyah beyazlı ekibin başında karşılaşmaya Recep Uçar çıkmıştı.

DIABYE PLAKET

Siyah beyazlılarda Yukatel Denizlispor maçı öncesinde Abdoulay Diabye plaket verildi. Beşiktaşın Aytemiz Alanyasporu 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden Diaby, siyah beyazlıların Vodafone Parktaki 200üncü golünü atmıştı. Denizlispor maçı öncesinde 28 yaşındaki golcüye plaket takdim edildi.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK UNUTULMADI

Beşiktaşın Denizlisporu konuk ettiği karşılaşma öncesinde Mustafa Kemal Atatürk de unutulmadı. İki takım oyuncuları maç öncesinde ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere Atatürkün fotoğrafı olan tişörtlerle çıktı. Ayrıca maç öncesinde stadyum hoparlörlerinde Atatürkün sevdiği Yemen Türküsü çalındı. Bu anlarda tribünlerde bulunan taraftarlar da telefon flaşlarıyla türküye eşlik etti.

Öte yandan iki takım oyuncuları maç seremonisinde de ısınmaya çıktıkları tişörtlerle çıktı. Beşiktaşlı futbolcular maç seremonisine ise Atamızı minnetle anıyoruz pankartıyla çıktı.