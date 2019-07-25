25.07.2019 - 13:40
Beşiktaş, Douglas'ı transfer etti
Beşiktaş geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Brezilyalı Douglas'ı kadrosuna kattı.
Serdar Sarıdağ / Skorer Özel
Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan Beşiktaş bir transfer daha gerçekleştirdi.
Siyah beyazlı ekip geçen sezon Sivasspor'da kiralık oynayan, Barcelona ile sözleşmesi biten sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncu yıllık 800 bin euro kazanacak..
Brezilyalı Douglas İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Bir sorun çıkmazsa cumartesi günü Avusturya kampına katılacak.