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25.07.2019 - 13:40

Beşiktaş, Douglas'ı transfer etti

Beşiktaş geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Brezilyalı Douglas'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Douglas'ı transfer etti

Serdar Sarıdağ / Skorer Özel

Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan Beşiktaş bir transfer daha gerçekleştirdi. 

Siyah beyazlı ekip geçen sezon Sivasspor'da kiralık oynayan, Barcelona ile sözleşmesi biten sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.  Yıldız oyuncu yıllık 800 bin euro kazanacak.. 

Brezilyalı Douglas İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Bir sorun çıkmazsa cumartesi günü Avusturya kampına katılacak.

 

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