Beşiktaş, Douglas'ı transfer etti

Serdar Sarıdağ / Skorer Özel

Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan Beşiktaş bir transfer daha gerçekleştirdi.

Siyah beyazlı ekip geçen sezon Sivasspor'da kiralık oynayan, Barcelona ile sözleşmesi biten sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncu yıllık 800 bin euro kazanacak..

Brezilyalı Douglas İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Bir sorun çıkmazsa cumartesi günü Avusturya kampına katılacak.