Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşBeşiktaş-Eibar (CANLI)
27.07.2019 - 17:28

Beşiktaş-Eibar (CANLI)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, La Liga ekibi Eibar ile karşılaşıyor.

Beşiktaş-Eibar (CANLI)

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, buradaki ilk hazırlık maçında İspanya La Liga ekiplerinden Eibar ile karşı karşı geliyor.

Siyah beyazlı ekip daha önce oynadığı iki hazırlık maçında Pendikspor ve Kocaelispor'u mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ-EİBAR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Tyler Boyd, Quaresma ve Güven Yalçın

EİBAR: Dmitrovic, Correa, Bigas, Ramis, Lobato, Diop, Exposito, De Blasis, Pedro Leon, Quıque Gonzalez, Kike Garcia

 

Griezmann ortaladı Rafinha müthiş vurdu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alanyaspor'da transfer: Onur Bulut

Alanyaspor'da transfer: Onur Bulut

Falcao, Monaco kampına katıldı

Falcao, Monaco kampına katıldı

Ankara Adliyespor'un yeni adı Çankaya Futbol Kulübü oldu

Ankara Adliyespor'un yeni adı Çankaya Futbol Kulübü oldu

Bakan Kasapoğlu: “Performans noktasında çok güzel neticeler alıyoruz”

Bakan Kasapoğlu: “Performans noktasında çok güzel neticeler alıyoruz”

Sıradaki Haber