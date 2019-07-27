Beşiktaş-Eibar (CANLI)

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, buradaki ilk hazırlık maçında İspanya La Liga ekiplerinden Eibar ile karşı karşı geliyor.

Siyah beyazlı ekip daha önce oynadığı iki hazırlık maçında Pendikspor ve Kocaelispor'u mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ-EİBAR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Tyler Boyd, Quaresma ve Güven Yalçın

EİBAR: Dmitrovic, Correa, Bigas, Ramis, Lobato, Diop, Exposito, De Blasis, Pedro Leon, Quıque Gonzalez, Kike Garcia