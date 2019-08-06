Beşiktaş, Elyounoussi ile el sıkıştı!

Tyler Boyd ve Douglas'ı kadrosuna katan Victor Ruiz ile anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta gözünü sol kanat transferine çevirdi. Bu mevki için öncelik Southampton forması giyen Mohamed Elyounoussi...

Mohamed Elyounoussi’yi kiralık olarak kadroya dahil edebilmek için Southampton'da temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar Fas asıllı Norveçli oyuncu ile anlaşmış durumda. İngiliz ekibiyle şartlarda orta yol bulunması durumunda yakın zamanda transfer gerçekleşebilir. Konoplyanka'da ise Beşiktaş ağırdan hareket ediyor.

Önceki yıllarda da adı birçok kez siyah beyazlılar ile anılan yıldız isim için uygun zemin arayan yönetim, maliyeti düşürmesi durumunda bu transferi de gerçekleştirebilir.