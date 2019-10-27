Beşiktaş - Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'de 9. haftanın kritik müsabakası Beşiktaş ve Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanıyor. Hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği dev derbi saat 19.00'da başladı.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY: 0-0

*İlk yarı oynanıyor

Önemli pozisyonlar

Maçın 47. saniyesinde Umut Nayir ceza sahası içi sağ çarprazından kaleyi yokladı. Şutu Muslera kurtardı

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Andone

Ljajic sürprizi

Beşiktaş'ta ilk 11'de kesin olması beklenen Ljajic'in yokluğu şaşkınlık yarattı. Avcı, Ljajic'in yerine Diaby'e görev verdi.

Donk açıkladı: Bu akşam yokum

Sarı kırmızılı takımda oğlu ameliyat olan Ryan Donk, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini sosyal medyadan açıkladı.

İşte Donk'un açıklaması:

Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım.