Beşiktaş - Galatasaray (CANLI)
Süper Lig'de 9. haftanın en kritik müsabakasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.
Süper Lig'de 9. haftanın kritik müsabakası Beşiktaş ve Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanıyor. Hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği dev derbi saat 19.00'da başladı.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY: 0-0
*İlk yarı oynanıyor
Önemli pozisyonlar
Maçın 47. saniyesinde Umut Nayir ceza sahası içi sağ çarprazından kaleyi yokladı. Şutu Muslera kurtardı
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Andone
Ljajic sürprizi
Beşiktaş'ta ilk 11'de kesin olması beklenen Ljajic'in yokluğu şaşkınlık yarattı. Avcı, Ljajic'in yerine Diaby'e görev verdi.
Donk açıkladı: Bu akşam yokum
Sarı kırmızılı takımda oğlu ameliyat olan Ryan Donk, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini sosyal medyadan açıkladı.
İşte Donk'un açıklaması:
Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım.