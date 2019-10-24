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24.10.2019 - 17:33 |

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddaa oranları belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddaa oranları belli oldu. Maçın favorisi olarak gösterilen sarı kırmızılı takıma 2.20 oran verildi. Beşiktaş'ın oranı 2.35, beraberlik ise 3.10..

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddaa oranları belli oldu

Süper Lig'de derbi için geri sayım sürüyor. 27 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçının iddaa oranları belli oldu.

Maçın favorisi 2.20'lik oranla Galatasaray olarak gösterildi. Beşiktaş'a 2.35'luk oran verilirken, beraberlik ise 3.10...

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddaa oranları belli oldu

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