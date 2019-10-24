24.10.2019 - 17:33 |
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddaa oranları belli oldu
Süper Lig'in 9. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin iddaa oranları belli oldu. Maçın favorisi olarak gösterilen sarı kırmızılı takıma 2.20 oran verildi. Beşiktaş'ın oranı 2.35, beraberlik ise 3.10..
Süper Lig'de derbi için geri sayım sürüyor. 27 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçının iddaa oranları belli oldu.
Maçın favorisi 2.20'lik oranla Galatasaray olarak gösterildi. Beşiktaş'a 2.35'luk oran verilirken, beraberlik ise 3.10...