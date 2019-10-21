Beşiktaş Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı? Maç ne zaman?

Süper Lig'de bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. İki ezeli rakip Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Lige ii başlayamayan her iki takım da 3 puan için sahaya çıkacak. Maçı stadyumda izlemek isteyen taraftarlar şimdi "Beşiktaş Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı?" sorusuna cevap arıyor.

MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Beşiktaş Galatasaray maçı 27 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak. Müsabakanın biletleri henüz satışa çıkmış değil. Derbi biletlerinin çarşamba ya da perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.