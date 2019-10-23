Beşiktaş - Galatasaray derbisi Mete Kalkavan'ın

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Mete Kalkavan oldu. VAR hakemi ise Cüneyt Çakır.

Ayrıca Başakşehir'in evinde Trabzonspor'u konuk edeceği maçı Ali Palabıyık yönetecek. Bu kritik mücadelenin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

25 Ekim Cuma:

20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

26 Ekim Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

27 Ekim Pazar:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyasppor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük

16.30 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Mete Kalkavan

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Ali Palabıyık

Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığa seçildiği Beşiktaş Kongresi işte böyle geçmişti