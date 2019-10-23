Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayBeşiktaş - Galatasaray derbisi Mete Kalkavan'ın
23.10.2019 - 11:33 | | İSTANBUL (AA)

Beşiktaş - Galatasaray derbisi Mete Kalkavan'ın

Süper Lig'in 9. haftasında oynanancak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Mete Kalkavan yönetecek. Başakşehir-Trabzonspor maçını ise Ali Palabıyık yönetecek.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi Mete Kalkavan'ın

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Mete Kalkavan oldu. VAR hakemi ise Cüneyt Çakır. 

Ayrıca Başakşehir'in evinde Trabzonspor'u konuk edeceği maçı Ali Palabıyık yönetecek. Bu kritik mücadelenin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

25 Ekim Cuma:

20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

26 Ekim Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

27 Ekim Pazar:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyasppor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük

16.30 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Mete Kalkavan

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Ali Palabıyık

Beşiktaş - Galatasaray derbisi Mete Kalkavanın

Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığa seçildiği Beşiktaş Kongresi işte böyle geçmişti

 

 

 

    La Bombonera'da unutulmaz şölen!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Derbi biletleri cuma günü satışa çıkıyor

    Derbi biletleri cuma günü satışa çıkıyor

    El Clasico'nun yeni tarihi 18 Aralık

    El Clasico'nun yeni tarihi 18 Aralık

    Mehmet Aurelio: Türkiye, EURO 2020'ye kesin gider

    Mehmet Aurelio: Türkiye, EURO 2020'ye kesin gider

    Beşiktaş-Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı? Derbi maçı ne zaman?

    Beşiktaş-Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı? Derbi maçı ne zaman?

    Sıradaki Haber