Beşiktaş - Galatasaray derbisi Mete Kalkavan'ın
Süper Lig'in 9. haftasında oynanancak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Mete Kalkavan yönetecek. Başakşehir-Trabzonspor maçını ise Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Mete Kalkavan oldu. VAR hakemi ise Cüneyt Çakır.
Ayrıca Başakşehir'in evinde Trabzonspor'u konuk edeceği maçı Ali Palabıyık yönetecek. Bu kritik mücadelenin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen...
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
25 Ekim Cuma:
20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler
26 Ekim Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat
20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
27 Ekim Pazar:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyasppor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük
16.30 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Mete Kalkavan
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Ali Palabıyık
Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığa seçildiği Beşiktaş Kongresi işte böyle geçmişti