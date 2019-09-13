Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşBeşiktaş, Gazişehir deplasmanında
13.09.2019 - 09:05 | | İSTANBUL (AA)

Beşiktaş, Gazişehir deplasmanında

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Gazişehir deplasmanında

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in ilk üç haftasında iki takım da birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz henüz takımla çalışmalara başlamadı. Arka adalesinde rahatsızlığı bulunan Dorukhan Toköz dünkü antrenmana katılmadı.

Beşiktaş'ın transfer döneminin son bölümünde renklerine kattığı Mohamed Elneny ile Abdoulay Diaby, görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyecek.

Gazişehir Gaziantep ve Beşiktaş, Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.

Son 3 deplasmanda mağlubiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman müsabakasını kaybetti.

Ligde geçen sezon deplasmanda oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu.

Beşiktaş, Gazişehir deplasmanında

 

    Boateng'ten Ribery'ye saha kenarında özel karşılama!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Metin Oktay ölüm yıl dönümünde anılıyor! 'Taçsız Kral' kimdir? Kaç yaşında vefat etti?

    Metin Oktay ölüm yıl dönümünde anılıyor! 'Taçsız Kral' kimdir? Kaç yaşında vefat etti?

    Taçsız Kral Metin Oktay ölüm yıl dönümünde anılıyor! Metin Oktay kimdir?

    Taçsız Kral Metin Oktay ölüm yıl dönümünde anılıyor! Metin Oktay kimdir?

    Jose Sosa'ya yeni sözleşme

    Jose Sosa'ya yeni sözleşme

    Burak'ın dönüşü uzadı

    Burak'ın dönüşü uzadı

    Sıradaki Haber