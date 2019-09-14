Beşiktaş, Gazişehir deplasmanında! iddaa'da galibiyetlerine...

GAZİŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ

- Son olarak kadrosuna Arsenal’den Mohamed Elneny ve Sporting Lizbon’dan Abdoulay Diaby’yi katan Beşiktaş’ta sakat olan Oğuzhan Özyakup’un yanı sıra, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle Jeremain Lens bu maçta kadroya alınmadı.

- İyileşen Atiba Hutchinson ise deplasman kafilesinde kendine yer buldu.

- Son 2 maçında 4 puan toplayan ev sahibinde ise golcü Kayode cezası, Muğdat Çelik ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki ekip daha önce Türkiye Kupası’nda 5 kez karşılaşırken, Beşiktaş bu maçların 4’ünü kazandı.

- Beşiktaş, Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 8 maçta da kalesinde gol gördü.

- Maçın hakemi Halil Umut Meler, geçen sezon Süper Lig’de en çok penaltı kararı veren hakemdi. (12 kez)

- Beşiktaş son 8 maçının 7'sini kazanamadı. Bu karşılaşmaların 5’inde ise gol bulamadı.

- Gazişehir Gaziantep'i çalıştıran Sumudica'nın takımları, Süper Lig’de çıktığı son 16 maçta da gol yedi.

- Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarısını önde bitirdiği son 65 maçın 60'ını kazandı. 2 kez Kasımpaşa ve 1 kez de Fenerbahçe’ye puan kaybetti.

- Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 40 gol yedi.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk ekip Beşiktaş’ın galibiyeti. Bu maça bahis yapan üyelerin önemli çoğunluğu Beşiktaş’ın deplasmanda maçı alacağını ön görmüş ve 1,80'lik iddaa oranıyla kuponlarına eklemiş...

- Misli.com üyelerinin ilgi gösterdiği diğer tercihler ise 2.5 ÜST ve KG VAR olarak dikkati çekiyor.

MİSLİ.COM YAZARI EVREN GÖZ’ÜN TAHMİNİ İSE…

Sahasında Rizespor ile berabere kalan Beşiktaş'ın Gazişehir deplasmanında mutlaka kazanması gerekiyor. Siyah beyazlılar, henüz oyun ritmini bulamamış rakibi karşısında 3 puana yakın olan taraf. İY/MS - 0/2 tercihi ideal kuponlara eklenebilir.

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