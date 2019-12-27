Beşiktaş - Gençlerbirliği: 4-1

Süper Lig'in 17. hafta açılış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-1 kazandı.

Mücadelede Beşiktaş'ın gollerini 49. dakikada Vida, 60. dakikada N'Koudou, 74. dakikada Oğzuhan Özyakup ve 91.dakikada Atiba kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golünü 23. dakikada Ayite attı. Öte yandan Atiba 3 asist ile skora doğrudan etki etti.

ÇİFTE KIRMIZI

Nadir Çiftçi, hakem Fırat Aydınus'a yaptığı itirazlardan dolayı 11. dakikada kırmızı kart gördü

Yasir, Adem Ljajic'e yaptığı faulden sonra sarı kart gördü. VAR'dan uyarı geldi. Fırat Aydınus pozisyonu monitörden izledi ve 35. dakikada kırmızı kart gösterdi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 30 yaptı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 18 puanla 13. sırada kaldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 89 Necip Uysal), Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Diaby (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, N'Koudou (Dk. 83 Boyd), Umut Nayir

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç (Dk. 84 İlker Karakaş), Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Yasin Pehlivan, Candeias (Dk. 75 Rahmetullah Berişbek), Sefa Yılmaz (Dk. 76 Seuntjens), Ayite, Nadir Çiftçi

Goller: Dk. 23 Ayite (Gençlerbirliği), Dk. 49 Vida, Dk. 60 N'Koudou, Dk. 74 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90 1 Hutchinson (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Dk. 11 Nadir Çiftçi, Dk. 36 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 62 Ruiz, Dk. 77 Umut Nayir (Beşiktaş), Dk. 75 Candeias, Dk. 77 Polomat, Dk. 88 Toure (Gençlerbirliği)

Maçtan dakikalar



11. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Bir pozisyon sonrası itiraz eden Nadir Çiftçi'ye önce sarı kart gösteren hakem Fırat Aydınus, tepkisini sürdüren oyuncuyu bu kez direkt kırmızı kartla ihraç etti.

23. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Orta alanda topla buluşan Candeias'ın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, Karius meşin yuvarlağı sektirdi. Topu önünde bulan Ayite meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

36. dakikada Gençlerbirliği 9 kişi kaldı. Yasin Pehlivan'ın Ljajic'e müdahalesi sonrası önce sarı kart veren Fırat Aydınus, VAR incelemesinin ardından kırmızı-siyahlı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

43. dakikada Caner Erkin'in uzun ortasına Diaby altıpas üzerinde kafayla vururken, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

49. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Hutchinson meşin yuvarlağı arkaya gönderirken, kale çizgisi önünde Vida kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

50. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzaktan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Umut Nayir'in kafa şutu sonrası top direk dibinden dışarı çıktı.

60. dakikada Beşiktaş 2-1 öne geçti. Hutchinson'ın orta sahanın gerisinden pasında sağ tarafta topla buluşan N'Koudou, ceza sahası dışından aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

74. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Hutchinson'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Oğuzhan Özyakup, topu kontrol ettikten sonra sert bir şutla golü attı: 3-1.

89. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Boyd'un vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90+1. Beşiktaş 4. golüne ulaştı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hutchinson, ön direkte topu kafayla ağlara gönderdi: 4-1.

Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kazandı.



MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine göre bu karşılaşmaya 4 değişiklikle çıktı.Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Enzo Roco'nun yanı sıra, cezalı Jeremain Lens Gençlerbirliği karşısında kadroda yer alamadı. Fenerbahçe maçında ilk 11'de oynayan Pedro Rebocho ise teknik direktör Abdullah Avcı tarafından yedeğe çekildi.



Avcı, bu oyuncuların yerine Umut Nayir, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Ruiz, 8 maç sonra

Siyah-beyazlı ekibin savunmasında görev alan Victor Ruiz, 8 maç sonra oynama şansı buldu. Son olarak İttifak Holding Konyaspor maçında süre alan Ruiz, sakatlığı nedeniyle 4 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kaçırmıştı.

Ruiz, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta yedekler arasında yer almış ama forma giyememişti. Sezon başından beri Ruiz gibi sakatlık nedeniyle zaman zaman takımını yalnız bırakan N'Koudou ise ligde 3 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Abdoulay Diaby ilk 11'de oynadı.

Siyah-beyazlı ekipte Rebocho'nun yanı sıra Utku Yuvakuran, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin yedek soyundu.

Taraftarlardan VAR tepkisi

Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi siyah-beyazlı yönetimin de talepte bulunduğu Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması yönünde tezahürat yaptı.

Taraftarlar, "VAR'ı açıkla, adalet istiyor büyük Beşiktaş taraftarı" ve "VAR'ı açıkla, sabrımızı taşırma" tezahüratlarında bulundu.

Siyah-beyazlılar ayrıca "Kadına şiddete dur de" pankartı açtı.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile yaptığı maçta tribünlerde büyük boşluklar görüldü.