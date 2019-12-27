Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Derbiden puansız ayrılan Beşiktaş, bu sonuça birlikte son 4 resmi maçını da kaybetmiş oldu. Antrenör Abdullah Avcı’nın dediği gibi devre arasına 30 puanla girmek isteyen Kara Kartallar’da takımın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle bu maçta görev alamayacak. Onun yanı sıra cezalı olan Jeremain Lens de yok.

Geçen hafta lig lideri Sivasspor’u ağırlayan Gençlerbirliği, geriye düştüğü maçın ikinci yarısında öne geçmiş; ancak uzatma anlarının son anlarında yedikleri golle bir puanla yetindiler. Yine de Hamza Hamzaoğlu geldikten sonra sadece 1 maç kaybeden başkent temsilcisinde taraftarlar takımın son durumundan memnun denilebilir; ancak bu maça gelirken biraz sıkıntılılar. Öyle ki son haftaların yıldızı Stancu ile birlikte Berat Özdemir ve Fabricio Baiano cezalı. Ayrıca takımın gol yükünü çeken bir diğer isim Giovanni Sio da sakat.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Beşiktaş, 2000 yılından beri Süper Lig’de evinde Gençlerbirliği’ne kaybetmiyor.

Başkent temsilcisinin son 7 lig maçı da karşılıklı gol var bitti.

Başkent temsilcisinin ligdeki son 4 maçı da 3,5 Gol Üstü bitti.

Beşiktaş son 4 resmi maçında sadece 1 gol atabildi.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği Beşiktaş’ın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %57’si ev sahibinin kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 gol Alt/Üst. Misli.com üyelerinin yaklaşık %9’u maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN’İN ÖNERİSİ

Son dönemde etkili bir performansa imza atan Beşiktaş, son iki haftada önce Malatya’ya ardından da Fenerbahçe’ye kaybetti. Bir kötü haber de Burak Yılmaz’dan geldi. Forvette Umut görev alacak. G.Birliği’nde ise Stancu, Baiano ve Berat gibi üç önemli isim cezalı. Özellikle Stancu’nun yokluğu kuşkusuz büyük bir handikap. Son iki haftayı puansız kapatan Siyah Beyazlılar’ın, kazanıp kötü gidişata dur diyerek araya girmesini bekliyorum.