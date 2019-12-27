Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? BJK ilk 11'i...

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş Gençlerbirliği maçı 27 Aralık Cuma günü Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.



BEŞİKTAŞ'TA BURAK YILMAZ'DAN KÖTÜ HABER



Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş'ta çifte şok yaşanıyor. Bein Sports'un haberine göre; Fenerbahçe maçında görev alan Burak Yılmaz ve Roco sakatlığı nedneiyle bu maçta forma giyemeyecek. Abdullah Avcı'nın Roca yerine Ruiz'i oynatması beklenirken Umut Nayir'in en uçta görev alması öngörülüyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE STANCU SIKINTISI

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi eksik futbolcuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Başkent temsilcisinde sarı kart cezalıları Bogdan Stancu, Berat Ayberk Özdemir ve Fabricio Baiano, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Giovanni Sio ve Ahmet Oğuz'un da bu maçta görev yapması beklenmiyor.

91. randevu

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 51 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 143 golüne Gençlerbirliği 62 golle karşılık verdi.

Taraflar arasında Süper Lig'de yapılan son maçlarda 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Ankara'da Gençlerbirliği 2-1 kazandı, ikinci devre İstanbul'da kazanan taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş, son maçlarda kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 15 lig maçından 8'inde puan kaybetti.

Söz konusu dönemdeki karşılaşmalarda Beşiktaş 7, Gençlerbirliği 3 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Gençlerbirliği, deplasmanda bir kez kazandı

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi.

Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 45 lig maçının 30'unu kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.

Beşiktaş, iç sahada 80 gol attı, rakibinin 24 golüne engel olamadı.

Öte yandan siyah-beyazlılar, 1993-1994 sezonunda cezası nedeniyle Bursa'da yapılan maçtan 3-0 galip ayrıldı. Ayrıca, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda ağırladığı rakibini 2-1 mağlup etti.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.