Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'de 17. hafta açılış maçı

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı için heyecanlı bekleyiş devaö ediyor. Süper Lig'de 17. hafta açılış maçında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliğini konuk ediyor. Geride kalan 16 haftada 27 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş son iki haftadır ise galip gelemiyor. Son Fenerbahçe deplasmanında 3-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Süper Lig'in 15 haftasında sahasında Yeni Malatyaspor karşısında da 2-0'lık skorla sahadan mağlup ayrılan Beşiktaş ilk yarının kapanış maçında kazanıp tarafarını mutlu etmenin hesaplarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Beşiktaş ile Gençlerbirliği 91. randevuda

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 51'ini Beşiktaş kazandı, Gençlerbirliği 8 kez galip geldi. Beşiktaş, rakibiyle yaptığı son 15 lig maçından 7'sini kazanabildi Gençlerbirliği, deplasmandaki tek galibiyetini 2000 yılında aldı

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, bu akşam yapacakları maçla Süper Lig'de 91. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 51 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 143 golüne Gençlerbirliği 62 golle karşılık verdi. Taraflar arasında Süper Lig'de yapılan son maçlarda 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Ankara'da Gençlerbirliği 2-1 kazandı, ikinci devre İstanbul'da kazanan taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş, son maçlarda kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 15 lig maçından 8'inde puan kaybetti. Söz konusu dönemdeki karşılaşmalarda Beşiktaş 7, Gençlerbirliği 3 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Gençlerbirliği, deplasmanda bir kez kazandı

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi. Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 45 lig maçının 30'unu kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.

Beşiktaş, iç sahada 80 gol attı, rakibinin 24 golüne engel olamadı. Öte yandan siyah-beyazlılar, 1993-1994 sezonunda cezası nedeniyle Bursa'da yapılan maçtan 3-0 galip ayrıldı. Ayrıca, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda ağırladığı rakibini 2-1 mağlup etti.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.