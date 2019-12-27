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27.12.2019 - 18:14 |

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta ne zaman? İlk 11'ler...

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Süper Lig'in ilk devresinde son mücadelesine çıkan siyah-beyazlılar 3 puanla ilk yarıyı kapatmak istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte yanıtlar...

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta ne zaman? İlk 11'ler...

Süper Lig'in 17. hafta açılış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Son olarak Fenerbahçe derbisinden mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım ilk yarıyı galibiyetle kapatmanın hesabını yapıyor.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER...
Beşiktaş: Karius; Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin; Atiba, Elneny; Diaby, Ljajic, N'Koudou; Umut Nayir.

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir; Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Zargo Toure, Polomat; Yasin Pehlivan, Sessegnon; Sefa Yılmaz, Candeias, Ayite; Nadir Çiftçi.

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta ne zaman İlk 11ler...

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