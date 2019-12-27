27.12.2019 - 18:14 |
Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta ne zaman? Muhtemel 11'ler...
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Süper Lig'in ilk devresinde son mücadelesine çıkan siyah-beyazlılar 3 puanla ilk yarıyı kapatmak istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte yanıtlar...
Süper Lig'in 17. hafta açılış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Son olarak Fenerbahçe derbisinden mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım ilk yarıyı galibiyetle kapatmanın hesabını yapıyor.
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER...
Beşiktaş: Karius - Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Umut
Gençlerbirliği: Ertaç - Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Yasin, Candeias, Sefa, Mats, Ayite