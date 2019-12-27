Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta ne zaman? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 17. hafta açılış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Son olarak Fenerbahçe derbisinden mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım ilk yarıyı galibiyetle kapatmanın hesabını yapıyor.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER...

Beşiktaş: Karius - Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Umut



Gençlerbirliği: Ertaç - Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Yasin, Candeias, Sefa, Mats, Ayite