Beşiktaş, Georges-Kévin N'Koudou ile anlaştı!

Serdar Sarıdağ - Skorer

Beşiktaş, Tottenham'da forma giyen Kévin N'Koudou ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

24 yaşındaki Fransız sol kanat için siyah-beyazlı ekip 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yıldız futbolcu ise Beşiktaş'tan yıllık 1.6 milyon bin euro kazanacak. Ayrıca N'Koudou'ya bonus olarak 400 bin euro verilecek.

Yıldız ismin bu gece İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından yarın imza atması bekleniyor.

Geçen sezon kiralık olarak Monaco'da oynayan Fransız yıldız toplam 6 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

Marsilya, Nantes, Tottenham, Burnley ve Monaco formaları giyen Fransız futbolcu, bu takımlarda toplam 119 maça çıktı ve 14 gol, 10 asist kaydetti.