Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş-Göztepe maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Lig'de 2. hafta açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk ediyor. İlk hafta deplasmanda Sivasspor'a 3-0 kaybeden Beşiktaş, taraftarı önünde Göztepe maçını kazanıp yaşadığı kötü başlangıca son vermek istiyor. Sakatlıkları süren Burak Yılmaz, Roco ve Atiba'nın yanı sıra Vida'nında bu akşam oynanacak müsabakada riske edilmesi beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Göztepe maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak Mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Haftanın açılış maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ

Karius - Gökhan, Medel, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Lens (Quaresma), Güven

SAKAT: Burak Yılmaz, Enzo Roco, Atiba Hutchinson, Domogoj Vida*

CEZALI: Yok

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Castro, Deniz, Serdar, Yasin, Eren

SAKAT: Cameron Jerome

CEZALI: Yok

Beşiktaş ile Göztepe 51. randevuda

Beşiktaş ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 25'ini Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 80-46 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'deki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'daki müsabakada ise gülen taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 26. kez karşılaşacak. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 25 lig maçında Beşiktaş 15, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 47 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.

Farklı skorlar

Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı.

2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 50 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş taraftarıyla buluşuyor

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, 2. haftada yarın Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta taraftarlarının karşısına bu sezon ilk kez resmi bir karşılaşmada çıkacak. Saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

90 gün sonra taraftarlarıyla buluşacak

Beşiktaş, bir resmi maçta 90 gün sonra İstanbul'daki taraftarlarının karşısına çıkacak. Son olarak geçen sezon Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 24 Mayıs'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı da Vodafone Park'ta ilk kez bir maçta takımın başında yer alacak. Takımın yeni transferleri Douglas Pereira Dos Santos, Pedro Rebecho, Tyler Boyd, Victor Ruiz de siyah-beyazlı taraftarların önünde ilk maça çıkmak için forma bekleyecek.

Karius hazır

Siyah-beyazlıların sezon başı hazırlık kampında sakatlanan Loris Karius, takımla çalışmalarına başladı.

Alman kaleci, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Göztepe karşısında forma giyebilecek.

Burak, Vida, Hutchinson ve Roco yok

Beşiktaş'ta Göztepe karşılaşması öncesi Burak Yılmaz, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco'nun sakatlıkları bulunuyor. Burak Yılmaz, Hutchinson ve Roco, sezon öncesi kamp çalışmalarında sakatlanırken, Sivasspor maçında sakatlanan Vida da yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Lens'in cezası bitti

Kırmızı kart cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşısında görev alamayan Jeremain Lens'in cezası bitti. Lens, geçen sezon Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile yaptığı son lig maçında kırmızı kart görmüştü.