Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...

Beşiktaş Göztepe maçı için geri sayım başladı. Yeni sezonda ilk kez seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Beşiktaş, kendisi gibi sezonun ilk 3 puanını hedefleyen Göztepe'yi ağırlıyor. İşte Beşiktaş Göztepe maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...



BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş ile Göztepe arasında yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık görev yapacak. Zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Karius, Gökhan, Medel, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Lens, Güven



Göztepe: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Berkan, Poko, Castro, Serdar, Deniz, Yasin, Eren