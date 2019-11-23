BeÅŸiktaÅŸ, Hakan Mert iÃ§in Sivasspor ile masada

TFF 2. Lig'de Menemenspor formasÄ± giyerken, 2017'de Sivasspor'a bonservissiz giden Mert Hakan YandaÅŸ ÅŸimdi SÃ¼per Lig'de transferin gÃ¶zdesi oldu. Bu sezon Demir Grup Sivasspor formasÄ± ile sergilediÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± performansla dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken ve Trabzonspor, Galatasaray ile birlikte Avrupa'dan da kulÃ¼plerin gÃ¼ndemine giren 25 yaÅŸÄ±ndaki Mert Hakan iÃ§in BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ±'nÄ±n da bÃ¼yÃ¼k Ä±srarÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

FARK ÅžU ANDA 250 BÄ°N EURO

KulÃ¼bÃ¼ ile sÃ¶zleÅŸmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu ara transferde almak isteyen BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netimi, giriÅŸimlerini sÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ±. On numara mevkiinde oynayan Mert Hakan'Ä±n da BeÅŸiktaÅŸ'a sÄ±cak bakmasÄ±nÄ± koz olarak kullanan siyah-beyazlÄ±lar, bu transferi 750 bin Euro'ya bitirmek istiyor. Demir Grup Sivasspor cephesi ise kapÄ±yÄ± 1 milyon Euro'dan aÃ§tÄ±. Ä°ki kulÃ¼p arasÄ±nda yoÄŸun pazarlÄ±klarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ de ifade edildi.

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