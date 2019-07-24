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24.07.2019 - 12:09| İSTANBUL (AA)

Beşiktaş, Hasic'i denemeye alacak

Beşiktaş, geçen sezondan bu yana izlediği Dinamo Zagreb'li genç yetenek Ajdin Hasic'i denemeye alacak.

Beşiktaş, Hasic'i denemeye alacak

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'i de kamp sürecinde deneyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna-Hersekli futbolcu, siyah-beyazlı takımla Avusturya kampında deneme antrenmanlarına çıkacak.

18 yaşındaki oyuncunun Hırvat kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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