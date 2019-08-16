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16.08.2019 - 14:05| Ä°STANBUL (AA)

BeÅŸiktaÅŸ hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±

SÃ¼per Lig'in ilk haftasÄ±nda yarÄ±n Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak BeÅŸiktaÅŸ hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

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Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netimindeki antrenman 1,5 saat sÃ¼rdÃ¼.Â 

IsÄ±nma ve istasyon koÅŸularÄ±yla baÅŸlayan antrenmanda siyah-beyazlÄ± futbolcular pas ve top kapma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ä°dman tam sahada yapÄ±lan Ã§ift kale taktik maÃ§Ä± ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sona erdi. Siyah-beyazlÄ± ekip akÅŸama doÄŸru Ã¶zel uÃ§akla Sivas'a giderek kampa girecek.

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