SERDAR SARIDAĞ - RÖPORTAJ

Süleyman Seba ekolünden geldiğini belirten Ünal, “Dört adaya da başarılar dilerim ama kongre, kongrede kazanılır. Etik değerlere önem veren bir anlayışın temsilcisi olacağım. Barışmayı bilmiyorsan, kavga da etmeyeceksin. Bunu Süleyman Seba kültüründen gelen insanlar yapar. Bizim bir an önce kenetlenmemiz lazım, çünkü Beşiktaş hepimizin” dedi.

Beşiktaş Kulübü’nde başkan adaylarından İsmail Ünal, hedef ve projelerini Milliyet’e anlattı. Efsane Başkan Süleyman Seba’nın ekolünden geldiğine vurgu yapan Ünal; Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay’la yarışacağı pazar günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurulu kazanacaklarına inandığını aktardı...



Kulübün mali yapısı için neler söylersiniz?

Bilindiği gibi kulüpler, Bankalar Birliği ile bir anlaşma yaptı. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor imzaladı ama Fenerbahçe henüz imza atmadı. Önce faizler sonra ana para ödenecek. Fakat Beşiktaş’ın öncelikle yapması gereken mali disiplini sağlamaktır. Bunu nasıl yapacaksınız? Şeffaf bir mali yapı kurmalıyız. Bunun yanında idari yapılanmayı da ortaya koyacaksınız. Geleceğe yönelik söylüyorum; Beşiktaş’ın bu yapılanmasındaki en önemli etken elbette futbol takımı olacak. En büyük gider kalemimiz de futbol takımımız.



Size göre transfer politikasında hatalar yapıldı mı?

Bütçedeki şişkinlikte özellikle 2010 yılından sonra yapılan transferlerin olduğunu görüyoruz. Mali darboğazı aşabilmek için yurt dışındaki bazı fonlar ve finans kuruluşlarıyla görüşmelerimizi yaptık. Tabii şu an rakam veremeyiz, çünkü çok kısa bir süre var. Gönül isterdi ki Fikret Orman, camiayı haziranda seçime götürseydi. Böylece tüm adaylar daha geniş bir sürede çalışabilirdi. Sonuç olarak mali disiplin içinde borcu yükseltmeden ve altyapı scouting sistemini de kullanarak, borcu azaltabiliriz. İdari disiplin çok önemli. Şimdi isim vermek istemiyorum ama bir finans uzmanı yönetimimizde olacak. Nitelikli bir isim olacak. Profesyonel bir isim de kulüp bünyesinde çalışacak. Altyapıda Serpil Hamdi Tüzün anlayışına dönmeliyiz. Sadece Beşiktaş’ın kendi tesislerinde değil, İstanbul’un birçok bölgesinde, altyapımıza oyuncu kazandırabilecek sistemler kurmalıyız.







'Akıncı bir mesajdı'

Yaşanan kongre sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Birleşme konusunda kongre süreci maalesef çok erken başlatıldı. Ben o açıklamayı yaparken şunu dile getirdim. Son cümlesi şöyleydi; darboğazları geçerken değil, açık denizlerde yarışalım. Bunu söylerken sanki ben bir adayın altında listeye gireceğim... Kesinlikle hayır! Serdal Adalı’nın yönetimine girecekmişim. Kesinlikle hayır! Ben ayrıca bugüne kadar borç yükünün altında olan yönetimlerde yer almadım. Süleyman Seba ve Serdar Bilgili dönemlerinde vardım. Kulübün bu borç yükünün içerisinde hiç bulunmadım. Sanırım bu söylediklerim altı kalın çizgiyle çizilecek sözler. Ben 4 aydır maaş alamayan personelimi düşünüyorum.



Kulüp içinde bölünmüşlük ortamı var mı?

Kulübün içerisinde kulüp koridorlarında kongre çalışmaları yapılması benim içimi acıtıyor. Süleyman Seba, 16 senelik başkanlığı döneminde kulüp çatısı altında kongre çalışmaları yapmadı. Aynı şekilde Serdar Bilgili de yapmadı. Adres vermeye gerek yok. Arife tarif gerekmiyor. Bunlar doğru değil. Onları uyarıyorum. Beşiktaş hepimizin. Dört adaya başarılar dilerim ama kongre, kongrede kazanılır. Etik değerlere önem veren bir anlayışın temsilcisi olacağım. Barışmayı bilmiyorsan, kavga etmeyeceksin. Kavga etmesini biliyorsan, barışmasını da bileceksin. Uzlaşmayı da bileceksin. El sıkışmasını da bileceksin. Bunu Süleyman Seba kültüründen gelen insanlar yapar. Bizim bir an önce kenetlenmemiz gerekiyor.



Seçilirseniz yönetim tarzınız nasıl olacak?

Ben geçenlerde yazılı açıklama yaptığımda bir aday da beni arayıp gel bir kahve içelim deseydi... Hiç kimse üstüne alınmadı. Burada adaylara saldırı amacım yok, sakın yanlış anlaşılmasın. Biz ağaçlı yoldan yüzlerce kez yürüyen insanlarız. Biz 100. yılda, Balmumcu’dan Deniz Müzesi’ne kadar bayrak yaptırıp, altından taraftarları stada götürenlerdeniz. Süleyman Seba dönemi ve Serdar Bilgili dönemi şampiyonluklarda vardık. O yüzden biz varız. Tartıştığım insanlarla da el ele vermek için varız. Benim anlayışım bu. Listemi vermeye giderken Süleyman Seba kültüründen gelen Hasan Tahsin Akıncı ile gittim. Bu bir mesajdı. Bu bir uzlaşı ve köklerimizi ortaya koymaktı. Barışarak yaparız. Emin olun yaparız. Ben tüm adayların abisiyim. 1984 yılından beri bu kulübün içerisindeyiz. Tribünlerde ağlayarak, mutluluğu yaşayanlardanız. Süleyman Seba okulundan geldiğimiz için etik anlayışına sahibiz.

‘Katılım 9 bin gibi olur’

“Kongreye katılım sayısıyla ilgili bir şey söylemek için henüz erken. Benim öngörüm yaklaşık 9 bin olacak gibi ama bunu net söyleyebilmem için birkaç gün daha geçmesi gerekir. Beşiktaş’a yakışır bir kongre olmalı. Sağlıklı düşünen bir divan başkanımız var. Başvurular yapıldığı gün kendisi şehir dışındaydı fakat ekibindeki herkes adaylara çok eşit yaklaştı.

Kulüp içerisinde kongre çalışmaları yapanlar, divan başkanının yaptığı çalışmayı gözlerinin önüne getirsinler. Ben umutsuzluk anlamında söylemiyorum. Ben etikten yanayım. Demokrasiden yanayım ve olayların demokratik bir şekilde çözülmesinden yanayım. Hem maaş alacaksınız hem de kulübün içerisindeki dökümleri bazı adaylara aktaracaksınız. Hesap sorarım herkes ayağını denk alsın.”

‘Teknik adamın sırası değil’

“Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’de başarılı olmuş bir isim ve yönetim kurulu kendisiyle üç yıllık anlaşma yaptı. Avcı, bizden daha pahalı transferler yapan kulüplerle aramızda birkaç puan fark olduğunu söylemişti. Bu sene lig çok farklı başladı. Bizim sakat ve cezalı oyuncularımız var. Fakat ben Süleyman Seba geleneğinden geldiğim için teknik adam üzerine konuşmam. Değişimler kısa vade üzerine değil, uzun vade üzerine olmalı. Bir teknik adam değişiminin kongre öncesi ve ertesi günü konuşulmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Doğrudur, Beşiktaş’ın içinden yetişmiş değerli isimler var. Sergenler, Rızalar, Şifo Mehmetler, Sametler...



Bu isimler gittikleri her yerde birinci adamlar olmuştur. Rıza Çalımbay gittiği her yerde ayrı bir hikaye yazıyor. Samet Aybaba, FEDA döneminde çok iyi işler yaptı. Şampiyonlar Ligi’ne gidebilirdik. Ben yine tekrarlıyorum, teknik adam meselesine, kongre sürecinde girmeyi doğru bulmuyorum.”

‘Orta saha ve forvete takviye lazım’

Devre arası transfer düşünüyor musunuz?

Ben yöneticiyim ve yönetmek için göreve geliyorum. Devre arası transferi konusunda, eski futbolcuların ve scout ekiplerinin ortaklaşa bir çalışmaları olmalı ve bu çalışmalar neticesinde transferler yapılmalı. Örneğin birçok değerli oyuncumuzu sattık. Elbette transferde aldığınız gibi satış da olabilir fakat bunu yaparken sistemi korumamız önemli. Ayrıca devre arasında transfer düşünülmeli. Örneğin Karius’un sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bunu şimdiden çözmeliyiz. Orta sahaya, ayrıca Burak Yılmaz’a katkı sağlayacak bir forvete ihtiyaç var. Savunmaya da takviye olmalı. Bunların bir bölümü devre arasında bir bölümü ise yeni sezonda olmalı. Transfer muhakkak yapılır ama akıllı küçülerek de olur. Genç oyuncular da transfer edilebilir.