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28.07.2019 - 13:33

Beşiktaş idmanında eğlenceli anlar! Quaresma'dan Matrix yakıştırması...

Beşiktaş'ın Avusturya'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarında eğlenceli anlar yaşanıyor.

Beşiktaş idmanında eğlenceli anlar! Quaresma'dan Matrix yakıştırması...

Serdar Sarıdağ - Avusturya

Beşiktaş, Avusturya kampına bugün yaptığı tek idmanla devam etti.

Siyah-beyazlıların antrenmanı sırasında Gökhan Gönül'ün şutunda top bir gazetecinin dizüstü bilgisayarına çarptı. Hemen gazetecinin yanına koşan Gönül, herhangi bir maddi hasar varsa karşılayabileceğini belirtti. Gazetecinin bilgisayarda bir sorun olmadığını belirtmesi üzerine tecrübeli futbolcu çalışmalarına geri döndü.

Quaresma'dan Matrix yakıştırması

Öte yandan hazırlıklar sırasında oldukça keyifli anlar da yaşanıyor. Yıldız oyuncu Quaresma, Aspor muhabiri Hakan Gündoğar'a genç oyuncu Rıdvan Şen'in maskesini taktı ve 'Matrix' diyerek takıldı.

 Burak'tan tam 5 gol

İdmanda Burak Yılmaz göz doldurdu. Tecrübeli golcü idmanda tam 5 gol atarak günün yıldızı oldu.

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